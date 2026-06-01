Repas communal à la salle des fêtes d’Echenay Échenay
Repas communal à la salle des fêtes d’Echenay Échenay dimanche 14 juin 2026.
Échenay
Repas communal à la salle des fêtes d’Echenay
salle des fêtes Échenay Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Le Comité des Fêtes d’Échenay vous invite à son repas communal le dimanche 14 juin à partir de 12h à la salle des fêtes. Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas dans une ambiance chaleureuse et festive, avec des animations pour les enfants.
Attention les inscriptions sont obligatoires avant le 7 juin. .
salle des fêtes Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 21 93 81 cdfe52@gmail.com
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English :
L’événement Repas communal à la salle des fêtes d’Echenay Échenay a été mis à jour le 2026-06-02 par Antenne de Joinville