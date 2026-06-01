Repas communal à la salle des fêtes d’Echenay Échenay dimanche 14 juin 2026.

Échenay

Repas communal à la salle des fêtes d’Echenay

salle des fêtes Échenay Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Le Comité des Fêtes d’Échenay vous invite à son repas communal le dimanche 14 juin à partir de 12h à la salle des fêtes. Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas dans une ambiance chaleureuse et festive, avec des animations pour les enfants.

Attention les inscriptions sont obligatoires avant le 7 juin. .

salle des fêtes Échenay 52230 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 21 93 81 cdfe52@gmail.com

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English :

L’événement Repas communal à la salle des fêtes d’Echenay Échenay a été mis à jour le 2026-06-02 par Antenne de Joinville