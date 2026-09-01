Repas communal Salle polyvalente Artix

Informations pratiques

Artix

Repas communal

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Ouverture des portes.

12h30 Apéritif avec assiette de charcuterie à la vente

Axoa de canard et riz pilaf

fromage

salade de fruits

café et une boisson comprise.

16h goûter dansant.

Journée animée par Mat Gratt.

Les participants sont priés d’amener leurs assiettes et couverts.

Les tickets pour le repas sont en vente au café du centre, à Pizz’Artix et Chez Cachou. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 38 38 comitecpartix@yahoo.com

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English : Repas communal

L’événement Repas communal Artix a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Béarn