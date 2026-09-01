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AGENDA · Artix

Repas communal Salle polyvalente Artix

dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente · Artix

Repas communal Salle polyvalente Artix

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Avenue de la 2ème Division Blindée
Ville
64170 Artix
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Artix

Repas communal

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Ouverture des portes.
12h30 Apéritif avec assiette de charcuterie à la vente
Axoa de canard et riz pilaf
fromage
salade de fruits
café et une boisson comprise.
16h goûter dansant.

Journée animée par Mat Gratt.
Les participants sont priés d’amener leurs assiettes et couverts.
Les tickets pour le repas sont en vente au café du centre, à Pizz’Artix et Chez Cachou.   .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 38 38  comitecpartix@yahoo.com

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English : Repas communal

L’événement Repas communal Artix a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Béarn

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