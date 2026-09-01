Repas communal Salle polyvalente Artix
dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente · Artix
Informations pratiques
Artix
Repas communal
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Ouverture des portes.
12h30 Apéritif avec assiette de charcuterie à la vente
Axoa de canard et riz pilaf
fromage
salade de fruits
café et une boisson comprise.
16h goûter dansant.
Journée animée par Mat Gratt.
Les participants sont priés d’amener leurs assiettes et couverts.
Les tickets pour le repas sont en vente au café du centre, à Pizz’Artix et Chez Cachou. .
Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 38 38 comitecpartix@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas communal
L’événement Repas communal Artix a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Artix (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert Entre Nous Salle polyvalente Artix 12 septembre 2026