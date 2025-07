Repas Concert animé par Lydie MOUGIN chemin de la gare Cléron

Repas Concert animé par Lydie MOUGIN chemin de la gare Cléron samedi 19 juillet 2025.

chemin de la gare « place de l’école » Cléron Doubs

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

L’ AEP organise son traditionnel concert / repas le 19 juillet à partir de 19 h, animé par Lydie Mougin .

Lydie Mougin , a toujours eu à cœur de maintenir le plus longtemps possible le mélange des générations, avec la jeunesse qui s’approprie et montre un intérêt pour les chansons populaires de leurs aînés, qui sont heureux de partager.

Portée par la musique, elle proposera des reprises de musiques actuelles et standards nostalgiques française ou internationale. .

