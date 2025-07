Repas concert au camping Les Vignes Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque

Lieu-dit le Méouré Camping les Vignes Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-07-14 20:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Pour lancer la saison, le camping Les Vignes vous attend pour un repas concert. Au menu, ce sera poulet basquaise, avec apéro et dessert inclus. C’est Henry qui assurera l’animation musicale avec un concert.

Réservation obligatoire, soit à l’accueil du camping, soit par téléphone.

Lieu-dit le Méouré Camping les Vignes Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 80 39

English :

To kick off the season, Les Vignes campsite invites you to a concert dinner. On the menu is chicken Basquaise, with aperitif and dessert included. Musical entertainment will be provided by Henry.

Reservations required, either at the campsite reception or by telephone.

German :

Um die Saison zu eröffnen, erwartet Sie der Campingplatz Les Vignes zu einem Konzertessen. Auf dem Menüplan steht Hühnchen Basquaise, inklusive Aperitif und Dessert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Henry mit einem Konzert.

Reservierungen sind erforderlich, entweder an der Rezeption des Campingplatzes oder per Telefon.

Italiano :

Per inaugurare la stagione, il campeggio Les Vignes vi aspetta per un pranzo concerto. Il menù prevede pollo alla Basquaise, con aperitivo e dessert inclusi. L’intrattenimento musicale è affidato al concerto di Henry.

Prenotazione obbligatoria, presso la reception del campeggio o per telefono.

Espanol :

Para inaugurar la temporada, el camping Les Vignes le espera para una comida concierto. El menú incluye pollo a la bascaise, aperitivo y postre. Henry amenizará la velada con un concierto.

Imprescindible reservar en la recepción del camping o por teléfono.

