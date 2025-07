Repas concert au camping Les Vignes Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque

Repas concert au camping Les Vignes Lieu-dit le Méouré Puy-l’Évêque lundi 28 juillet 2025.

Repas concert au camping Les Vignes

Lieu-dit le Méouré Camping les Vignes Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 19:30:00

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-28

Le camping Les Vignes vous attend pour un repas concert. Au menu, ce sera confit de canard, pommes de terre sarladaises, avec apéro et dessert inclus. C’est le groupe Clin d’œil qui assurera l’animation musicale avec un concert.

Réservation obligatoire, soit à l’accueil du camping, soit par téléphone.

20 .

Lieu-dit le Méouré Camping les Vignes Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 80 39

English :

Camping Les Vignes awaits you for a concert meal. The menu will include duck confit and Sarladaise potatoes, with aperitif and dessert included. Musical entertainment will be provided by the group Clin d’?il.

Reservations required, either at the campsite reception or by telephone.

German :

Der Campingplatz Les Vignes erwartet Sie zu einem konzertanten Essen. Auf dem Menüplan stehen Entenconfit, Kartoffeln aus Sarladais, inklusive Aperitif und Dessert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe Clin d’il mit einem Konzert.

Reservierungen sind erforderlich, entweder an der Rezeption des Campingplatzes oder per Telefon.

Italiano :

Il campeggio Les Vignes vi aspetta per un pranzo concerto. Il menu prevede anatra confit e patate alla sarlat, con aperitivo e dessert. L’intrattenimento musicale sarà curato dal gruppo Clin d’il.

È indispensabile la prenotazione, presso la reception del campeggio o per telefono.

Espanol :

El camping Les Vignes le espera para una comida de concierto. El menú incluirá pato confitado y patatas al estilo de Sarlat, con aperitivo y postre incluidos. La animación musical correrá a cargo del grupo Clin d’il.

Es imprescindible reservar en la recepción del camping o por teléfono.

L’événement Repas concert au camping Les Vignes Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cahors Vallée du Lot