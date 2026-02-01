Repas concert au profit du Téléthon Salle Polyvalente Die
Repas concert au profit du Téléthon Salle Polyvalente Die samedi 7 février 2026.
Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
entrée, 26€ le repas
Début : 2026-02-07 16:00:00
fin : 2026-02-07
16h concert de l’orchestre du Diois Harmo’Dye
19h30 repas dansant avec Paris Nasville sur réservation
Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 80 29 87 acorpsperdu26@gmail.com
English :
4pm concert by the Diois Harmo’Dye orchestra
7:30 pm dinner and dance with Paris Nasville (reservation required)
