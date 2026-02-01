Repas concert au profit du Téléthon Salle Polyvalente Die

Repas concert au profit du Téléthon

Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

entrée, 26€ le repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

16h concert de l’orchestre du Diois Harmo’Dye

19h30 repas dansant avec Paris Nasville sur réservation

.

Salle Polyvalente 35 boulevard du Ballon Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 80 29 87 acorpsperdu26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4pm concert by the Diois Harmo’Dye orchestra

7:30 pm dinner and dance with Paris Nasville (reservation required)

L’événement Repas concert au profit du Téléthon Die a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme du Pays Diois