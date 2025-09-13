Repas concert au restaurant La Fabrique La Fabrique Marciac
La Fabrique 23 Chemin de Ronde Marciac Gers
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-13 19:00:00
La Fabrique vous invite à son 1er Souper Gascon, en vous proposant une soirée placée sous le signe de la convivialité et des saveurs du Sud-Ouest.
Au menu de ce souper gascon (25 € vin et café compris)
Garbure, la soupe traditionnelle généreuse et réconfortante
Pavé de bœuf grillé, préparé avec passion par les éleveurs Pic Steak
Croustade artisanale, la spécialité gourmande signée Chez Patricia à Goux
Et pour prolonger la soirée, à partir de 20h, place à la musique avec un concert live de Travel Jazz, groupe qui vous fera voyager au rythme du swing et des standards revisités.
Un moment parfait pour partager un repas authentique, savourer les produits du terroir et se laisser porter par l’ambiance chaleureuse de La Fabrique.
La Fabrique 23 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 69 44 47 lafabrique.marciac@outlook.fr
English :
La Fabrique invites you to its 1st Souper Gascon, an evening of conviviality and Southwestern flavors.
On the menu (25? wine and coffee included):
Garbure, the generous and comforting traditional soup
Grilled beef steak, prepared with passion by Pic Steak breeders
Croustade artisanale, the gourmet specialty from Chez Patricia in Goux
And to extend the evening, from 8pm, there’s a live concert by Travel Jazz, a group that will take you on a journey to the rhythm of swing and revisited standards.
A perfect moment to share an authentic meal, savour local produce and let yourself be carried away by the warm atmosphere of La Fabrique.
German :
La Fabrique lädt Sie zu seinem 1. Souper Gascon ein und bietet Ihnen einen Abend im Zeichen der Geselligkeit und der Aromen des Südwestens.
Auf dem Menü dieses Gascogner Abendessens (25 ? Wein und Kaffee inbegriffen)
Garbure, die großzügige und wärmende traditionelle Suppe
Gegrilltes Rindersteak, mit Leidenschaft von den Züchtern zubereitet Pic Steak
Handgemachte Croustade, die Feinschmeckerspezialität von Chez Patricia in Goux
Und um den Abend zu verlängern, gibt es ab 20 Uhr ein Live-Konzert von Travel Jazz, einer Band, die Sie im Rhythmus des Swing und neu interpretierter Standards auf eine Reise mitnimmt.
Ein perfekter Moment, um gemeinsam ein authentisches Essen zu genießen, die regionalen Produkte zu probieren und sich von der herzlichen Atmosphäre der La Fabrique tragen zu lassen.
Italiano :
La Fabrique vi invita alla 1ª Cena guascone, una serata all’insegna della convivialità e dei sapori del Sud-Ovest.
Il menu di questa cena guascone (25? vino e caffè inclusi) prevede:
Garbure, la generosa e confortante zuppa tradizionale
Bistecca di manzo alla griglia, preparata con passione dagli allevatori di Pic Steak
Croustade artigianale, la specialità gourmet di Chez Patricia a Goux
E per prolungare la serata, a partire dalle 20.00, c’è il concerto dal vivo dei Travel Jazz, un gruppo che vi accompagnerà in un viaggio a ritmo di swing e standard rivisitati.
È il modo perfetto per gustare un pasto autentico, assaporare i prodotti locali e lasciarsi trasportare dalla calda atmosfera de La Fabrique.
Espanol :
La Fabrique le invita a su 1ª Cena Gascona, una velada de convivencia y sabores del Suroeste.
En el menú de esta cena gascona (25? vino y café incluidos):
Garbure, la generosa y reconfortante sopa tradicional
Bistec de buey a la parrilla, preparado con pasión por los criadores de Pic Steak
Croustade artisanale, la especialidad gourmet de Chez Patricia en Goux
Y para prolongar la velada, a partir de las 20:00 h, concierto en directo de Travel Jazz, un grupo que le hará viajar a ritmo de swing y estándares revisitados.
Es la manera perfecta de disfrutar de una comida auténtica, saborear los productos locales y dejarse llevar por el cálido ambiente de La Fabrique.
L’événement Repas concert au restaurant La Fabrique Marciac a été mis à jour le 2025-09-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65