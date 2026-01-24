Repas-concert avec Bordeirland Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères

Repas-concert avec Bordeirland

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Menu Apéritif Potée auvergnate Dessert un verre de soft ou de vin

Concert répertoires traditionnels irlandais, celtique, slave et jusqu’au Nouveau Monde

Concert répertoires traditionnels irlandais, celtique, slave et jusqu’au Nouveau Monde, naviguant à la frontière du trad, du rock et d’ailleurs… Au rythme de jigs et de reels cadencés, de valses et de balades embrumées, et de compos rock endiablées, cet équipage de flibustiers atypiques vous invite à le rejoindre pour une aventure bordEirlandesque… .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68

English : Repas-concert avec Bordeirland

Menu: Aperitif Auvergne stew Dessert a glass of soft drink or wine

Concert: traditional Irish, Celtic, Slavic and New World repertoires

