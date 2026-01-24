Repas-concert avec Bordeirland Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères
Repas-concert avec Bordeirland Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères samedi 7 février 2026.
Repas-concert avec Bordeirland
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Concert répertoires traditionnels irlandais, celtique, slave et jusqu’au Nouveau Monde
Menu Apéritif Potée auvergnate Dessert un verre de soft ou de vin
Concert répertoires traditionnels irlandais, celtique, slave et jusqu’au Nouveau Monde, naviguant à la frontière du trad, du rock et d’ailleurs… Au rythme de jigs et de reels cadencés, de valses et de balades embrumées, et de compos rock endiablées, cet équipage de flibustiers atypiques vous invite à le rejoindre pour une aventure bordEirlandesque… .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68
English : Repas-concert avec Bordeirland
Menu: Aperitif Auvergne stew Dessert a glass of soft drink or wine
Concert: traditional Irish, Celtic, Slavic and New World repertoires
L’événement Repas-concert avec Bordeirland Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-01-20 par Isle-Auvézère