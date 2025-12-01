REPAS-CONCERT AVEC DUO CAPOUTCHINO Saint-Léger-du-Malzieu
REPAS-CONCERT AVEC DUO CAPOUTCHINO Saint-Léger-du-Malzieu samedi 13 décembre 2025.
REPAS-CONCERT AVEC DUO CAPOUTCHINO
Saint-Léger-du-Malzieu Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:30:00
fin : 2025-12-13 00:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Samedi 13 décembre, venez partager un moment de convivialité lors du Repas-Concert à Saint-Léger-du-Malzieu ! Le duo Capoutchino vous donne rendez-vous dès 19h30 pour découvrir leurs univers.
Au menu Salade & charcuterie ; Pavé de bœuf accompagné de fagots de haricots, pommes dauphines et marrons ; Fromages ; Panna Cotta au coulis de fruits rouges et spéculos ; Café.
Uniquement sur réservati
Samedi 13 décembre, venez partager un moment de convivialité lors du Repas-Concert à Saint-Léger-du-Malzieu ! Le duo Capoutchino vous donne rendez-vous dès 19h30 pour découvrir leurs univers.
Au menu Salade & charcuterie ; Pavé de bœuf accompagné de fagots de haricots, pommes dauphines et marrons ; Fromages ; Panna Cotta au coulis de fruits rouges et spéculos ; Café.
Uniquement sur réservations avant le 8 décembre au 06 71 72 10 37. .
Saint-Léger-du-Malzieu 48140 Lozère Occitanie +33 6 71 72 10 37
English :
Saturday December 13, come and share a moment of conviviality at the Repas-Concert in Saint-Léger-du-Malzieu! The Capoutchino duo invites you to discover their universe from 7:30pm.
On the menu: Salad & charcuterie; Beef steak with faggots of beans, pommes dauphines and chestnuts; Cheeses; Panna Cotta with red fruit coulis and speculos; Coffee.
By reservation only
German :
Am Samstag, den 13. Dezember, können Sie beim Repas-Concert in Saint-Léger-du-Malzieu einen Moment der Geselligkeit genießen! Das Duo Capoutchino lädt Sie ab 19:30 Uhr ein, um ihre Welten zu entdecken.
Auf der Speisekarte stehen: Salat und Aufschnitt; Rindersteak mit Bohnenbündeln, Dauphine-Kartoffeln und Kastanien; Käse; Panna Cotta mit Beerencoulis und Spekulatius; Kaffee.
Nur mit Reservierung
Italiano :
Sabato 13 dicembre, venite a gustare un pasto conviviale e un concerto a Saint-Léger-du-Malzieu! Unitevi al duo Capoutchino alle 19.30 per scoprire il loro mondo.
Il menu: insalata e salumi; bistecca di manzo con fagioli, pommes dauphines e castagne; formaggi; panna cotta con coulis di frutti rossi e speculos; caffè.
Solo su prenotazione
Espanol :
El sábado 13 de diciembre, venga a disfrutar de una agradable comida y un concierto en Saint-Léger-du-Malzieu Acompañe al dúo Capoutchino a las 19:30 h para descubrir su universo.
En el menú: Ensalada y embutidos; Bistec de ternera con manojos de judías, pommes dauphines y castañas; Quesos; Panna Cotta con coulis de frutos rojos y speculos; Café.
Sólo con reserva
L’événement REPAS-CONCERT AVEC DUO CAPOUTCHINO Saint-Léger-du-Malzieu a été mis à jour le 2025-11-24 par 48-OT Margeride en Gévaudan