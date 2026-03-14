Repas concert avec Mario Macaluso

Chez Sandra Viam Corrèze

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Ambiance garantie Chez Sandra dès 19h, avec un apéro concert animé par Mario Macaluso et sa guitare, le micro sera ouvert à tous…

Au menu salade de gésiers, bœuf à la bière, pommes vapeurs, flognarde et sa boule de glace, 25€.

Sur réservation avant le 18 mars. .

Chez Sandra Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 02 17

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English : Repas concert avec Mario Macaluso

L’événement Repas concert avec Mario Macaluso Viam a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze