Repas concert avec Mario Macaluso Viam
Repas concert avec Mario Macaluso Viam samedi 21 mars 2026.
Repas concert avec Mario Macaluso
Chez Sandra Viam Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Ambiance garantie Chez Sandra dès 19h, avec un apéro concert animé par Mario Macaluso et sa guitare, le micro sera ouvert à tous…
Au menu salade de gésiers, bœuf à la bière, pommes vapeurs, flognarde et sa boule de glace, 25€.
Sur réservation avant le 18 mars. .
Chez Sandra Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 02 17
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English : Repas concert avec Mario Macaluso
L’événement Repas concert avec Mario Macaluso Viam a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze