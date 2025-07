Repas / Concert | Camping de Langeac Langeac

Repas / Concert | Camping de Langeac Langeac mardi 15 juillet 2025.

Repas / Concert | Camping de Langeac

Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15 19:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-07-15

Tous les mardis au Camping des Gorges de l’Allier à Langeac, un repas/concert est organisé pour apprécier les douces soirées d’été. Ouvert à tous.

.

Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 01 animation@ville-langeac.com

English :

Every Tuesday at the Camping des Gorges de l’Allier in Langeac, a meal/concert is organized to enjoy the mild summer evenings. Open to all.

German :

Jeden Dienstag findet auf dem Campingplatz Gorges de l’Allier in Langeac ein Essen/Konzert statt, bei dem Sie die lauen Sommerabende genießen können. Offen für alle.

Italiano :

Ogni martedì, presso il Camping des Gorges de l’Allier a Langeac, viene organizzato un pasto/concerto per godersi le miti serate estive. Aperto a tutti.

Espanol :

Todos los martes, en el Camping des Gorges de l’Allier, en Langeac, se organiza una comida-concierto para disfrutar de las templadas noches de verano. Abierto a todos.

L’événement Repas / Concert | Camping de Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier