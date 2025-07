Repas concert Champêtre La Davière Saint-Berthevin

Repas concert Champêtre La Davière Saint-Berthevin vendredi 8 août 2025.

Repas concert Champêtre

La Davière Graines 2 vies Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 18:30:00

fin : 2025-08-08 23:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Repas by Cha Cuisine, concert rock by Inside the inside (local) dans un super cadre champêtre chez Graines 2 vies

Une soirée aux allures de guinguettes champêtres au milieu de la nature chez Graines 2 vies.

Un repas (Cha cuisine), un concert (Inside the Inside), des producteurs locaux (vins mayennais, bières mayennaises) et des cookies vegans de Rennes (Kodie Cookie).

Ça va être gourmand, familial, bucolique et vraiment sympa. Un beau RDV au coeur de l’été.

Réservation obligatoire par mail !

tarif repas 12 € (chèque, espèce pas de CB)

Concert au chapeau

Autres produits directs producteurs .

La Davière Graines 2 vies Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 80 84 34 charline.galpin@gmail.com

English :

Meal by Cha Cuisine, rock concert by Inside the inside (local) in a great country setting at Graines 2 vies

German :

Essen von Cha Cuisine, Rockkonzert von Inside the inside (lokal) in einer tollen ländlichen Umgebung bei Graines 2 vies

Italiano :

Pasto di Cha Cuisine, concerto rock di Inside the inside (locale) in un ambiente di campagna a Graines 2 vies

Espanol :

Comida a cargo de Cha Cuisine, concierto de rock de Inside the inside (local) en un entorno campestre en Graines 2 vies

L’événement Repas concert Champêtre Saint-Berthevin a été mis à jour le 2025-07-15 par LAVAL TOURISME