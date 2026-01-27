Repas Concert Colombien

salle des fêtes Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Carnaval Voyageur propose un repas animé avec le groupe Soma-Cumbia sur scène. .

salle des fêtes Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 56 44 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas Concert Colombien Moustéru a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol