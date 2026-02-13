Repas Concert de la Saint-Patrick Salle des fêtes de Saint-Hilaire de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Apéritif offert, repas complet
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Le Comité des Fêtes de Saint-Hilaire organise un grand repas-concert de la Saint-Patrick à la Salle des Fêtes de Saint-Hilaire de Barbezieux.
Salle des fêtes de Saint-Hilaire de Barbezieux Comité des fêtes de Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 65
The Saint-Hilaire Festival Committee is organising a grand Saint Patrick’s Day dinner and concert at the Salle des Fêtes in Saint-Hilaire de Barbezieux.
L’événement Repas Concert de la Saint-Patrick Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Sud Charente