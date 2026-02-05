Repas concert de la Saint-Patrick allée du Pontois La Roche-Maurice

Repas concert de la Saint-Patrick

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:59:00

Date(s) :

2026-03-21

3ème édition de la Saint-Patrick, sous forme d’un repas-concert, organisé par le Comité de Jumelage de La Roche Maurice.

– Au menu bœuf à la bière.

– Aux instruments le groupe de musique irlandaise Patchwork .

– Limité à 150 places.

Réservation obligatoire sur helloasso.com .

