Repas concert de la Saint-Patrick allée du Pontois La Roche-Maurice

Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 23:59:00
2026-03-21
3ème édition de la Saint-Patrick, sous forme d’un repas-concert, organisé par le Comité de Jumelage de La Roche Maurice.
– Au menu bœuf à la bière.
– Aux instruments le groupe de musique irlandaise Patchwork .
– Limité à 150 places.
Réservation obligatoire sur helloasso.com .
allée du Pontois Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 6 87 33 85 51
