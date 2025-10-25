Repas-Concert des Bikers T.M.G Ébreuil
Repas-Concert des Bikers T.M.G Ébreuil samedi 25 octobre 2025.
Repas-Concert des Bikers T.M.G
Salle Armand Pradel Ébreuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Venez faire le plein de bonne musique et de bonne bouffe ! Le Moto Club T.M.G. vous invite à un repas-concert. Réservez vite pour une soirée de partage entre passionnés de deux roues et de rock ! Réservation Avant le 10 octobre.
.
Salle Armand Pradel Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 21 71 68
English :
Come and enjoy good music and good food! Moto Club T.M.G. invites you to a concert-meal. Reserve now for an evening of sharing between two-wheeled and rock enthusiasts! Reservation: Before October 10.
German :
Kommen Sie und tanken Sie gute Musik und gutes Essen! Der Moto Club T.M.G. lädt Sie zu einem Essenskonzert ein. Reservieren Sie schnell für einen gemeinsamen Abend unter Zweirad- und Rockfans! Reservierung: Vor dem 10. Oktober.
Italiano :
Venite a fare il pieno di buona musica e buon cibo! Il Moto Club T.M.G. vi invita a un pasto e a un concerto. Prenotate per tempo per una serata di condivisione tra appassionati di due ruote e di rock! Prenotazione: entro il 10 ottobre.
Espanol :
¡Ven a saciarte de buena música y buena comida! El Moto Club T.M.G. te invita a una comida y un concierto. Reserva con antelación para disfrutar de una velada de convivencia entre apasionados de las dos ruedas y del rock Reserva: Antes del 10 de octubre.
L’événement Repas-Concert des Bikers T.M.G Ébreuil a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Val de Sioule