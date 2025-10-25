Repas-Concert des Bikers T.M.G Ébreuil

Repas-Concert des Bikers T.M.G Ébreuil samedi 25 octobre 2025.

Repas-Concert des Bikers T.M.G

Salle Armand Pradel Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez faire le plein de bonne musique et de bonne bouffe ! Le Moto Club T.M.G. vous invite à un repas-concert. Réservez vite pour une soirée de partage entre passionnés de deux roues et de rock ! Réservation Avant le 10 octobre.

.

Salle Armand Pradel Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 21 71 68

English :

Come and enjoy good music and good food! Moto Club T.M.G. invites you to a concert-meal. Reserve now for an evening of sharing between two-wheeled and rock enthusiasts! Reservation: Before October 10.

German :

Kommen Sie und tanken Sie gute Musik und gutes Essen! Der Moto Club T.M.G. lädt Sie zu einem Essenskonzert ein. Reservieren Sie schnell für einen gemeinsamen Abend unter Zweirad- und Rockfans! Reservierung: Vor dem 10. Oktober.

Italiano :

Venite a fare il pieno di buona musica e buon cibo! Il Moto Club T.M.G. vi invita a un pasto e a un concerto. Prenotate per tempo per una serata di condivisione tra appassionati di due ruote e di rock! Prenotazione: entro il 10 ottobre.

Espanol :

¡Ven a saciarte de buena música y buena comida! El Moto Club T.M.G. te invita a una comida y un concierto. Reserva con antelación para disfrutar de una velada de convivencia entre apasionados de las dos ruedas y del rock Reserva: Antes del 10 de octubre.

L’événement Repas-Concert des Bikers T.M.G Ébreuil a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Val de Sioule