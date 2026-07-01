Informations pratiques

Saint-Léger-du-Malzieu

REPAS-CONCERT EN PLEIN AIR

Saint-Léger-du-Malzieu Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet, venez partager un moment de convivialité lors d’un Repas-Concert en plein air à Saint-Léger-du-Malzieu ! Le duo Capoutchino vous donne rendez-vous dès 20h pour découvrir leurs univers (concert gratuit).

Au menu moules/frites à volonté et dessert (16€). Réservation souhaitée au 06 71 72 10 37.

La soirée se clôturera par un feu d’artifice à 22h30.

Lundi 13 juillet, venez partager un moment de convivialité lors d’un Repas-Concert en plein air à Saint-Léger-du-Malzieu ! Le duo Capoutchino vous donne rendez-vous dès 20h pour découvrir leurs univers (concert gratuit).

Au menu moules/frites à volonté et dessert (16€). Réservation souhaitée au 06 71 72 10 37.

La soirée se clôturera par un feu d’artifice à 22h30. .

Saint-Léger-du-Malzieu 48140 Lozère Occitanie +33 6 71 72 10 37

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English :

On Monday, July 13, come enjoy a fun evening at an outdoor dinner-concert in Saint-Léger-du-Malzieu! The Capoutchino duo invites you to join them starting at 8 p.m. to discover their music (free concert).

On the menu: all-you-can-eat mussels and fries, plus dessert (16?). Reservations are recommended at 06 71 72 10 37.

The evening will conclude with a fireworks display at 10:30 p.m.

L’événement REPAS-CONCERT EN PLEIN AIR Saint-Léger-du-Malzieu a été mis à jour le 2026-06-29 par 48-OT Margeride en Gévaudan