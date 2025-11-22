Repas Concert et Karaoké Chez Sandra Viam
Repas Concert et Karaoké Chez Sandra Viam samedi 22 novembre 2025.
Repas Concert et Karaoké Chez Sandra
Chez Sandra Viam Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Repas italien, avec concert et karaoké libre, animé par Mario Macaluso pour poursuivre la soirée, ambiance garantie !
Soupe, nectiflette, salade, charcuterie et tarte tatin glace 25€, sur réservation avant le 18 Novembre. .
Chez Sandra Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 02 17
English : Repas Concert et Karaoké Chez Sandra
German : Repas Concert et Karaoké Chez Sandra
Italiano :
Espanol : Repas Concert et Karaoké Chez Sandra
L’événement Repas Concert et Karaoké Chez Sandra Viam a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze