Repas Concert et Karaoké Chez Sandra Viam

Repas Concert et Karaoké Chez Sandra

Chez Sandra Viam Corrèze

Repas italien, avec concert et karaoké libre, animé par Mario Macaluso pour poursuivre la soirée, ambiance garantie !
Soupe, nectiflette, salade, charcuterie et tarte tatin glace 25€, sur réservation avant le 18 Novembre.   .

Chez Sandra Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 02 17 

