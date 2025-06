Repas concert feu d’artifice – Le bourg de Clermain Navour-sur-Grosne 12 juillet 2025 07:00

Saône-et-Loire

Repas concert feu d’artifice Le bourg de Clermain Clermain Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Venez profiter d’un moment convivial le 12 juillet 2025 à Clermain (Navour sur Grosne) avec un REPAS à 20€ adulte et 10€ enfant (boeuf a la broche, gratin dauphinois, salade verte, fromage blanc, tarte aux pommes et café) + CONCERT à partir de 19h avec Les Z’accords de Léon et OSP ainsi qu’un FEU D’ARTIFICE à 23h.

Réservation au 06 25 16 94 73. .

Le bourg de Clermain Clermain

Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 16 94 73 faridetsteph@hotmail.fr

English : Repas concert feu d’artifice

German : Repas concert feu d’artifice

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas concert feu d’artifice Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2025-06-14 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II