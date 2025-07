Repas concert fusion’elle Charmes

Repas concert fusion’elle Charmes samedi 16 août 2025.

Repas concert fusion’elle

20 rue de l’ecluse Charmes Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16 23:30:00

2025-08-16

Repas Concert groupe « Fusion’elle » au Camping « l’ile aux mille charmes »

Menu à 21 euros sur réservation au 03 29 36 35 09 (places limitées)

Les personnes extérieures au camping sont les bienvenues, pour l’occasion, notre salon de thé sera ouvert

Entrée gratuiteTout public

20 rue de l’ecluse Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 36 35 09

English :

Meal Concert group « Fusion’elle » at Camping « l’ile aux mille charmes »

Menu at 21 euros on reservation at 03 29 36 35 09 (limited places)

Guests from outside the campsite are welcome, and our tearoom will be open for the occasion

Free admission

German :

Repas Concert groupe « Fusion’elle » au Camping « l’ile aux mille charmes »

Menü zu 21 Euro mit Reservierung unter 03 29 36 35 09 (begrenzte Plätze)

Personen außerhalb des Campingplatzes sind willkommen. Zu diesem Anlass wird unser Teesalon geöffnet sein

Freier Eintritt

Italiano :

Gruppo di concerti « Fusion’elle » presso il campeggio « l’ile aux mille charmes

Menù a 21 euro su prenotazione al numero 03 29 36 35 09 (posti limitati)

Gli ospiti esterni al campeggio sono i benvenuti e la nostra sala da tè sarà aperta per l’occasione

Ingresso libero

Espanol :

Comida Concierto grupo « Fusion’elle » en el camping « l’ile aux mille charmes

Menú a 21 euros previa reserva al 03 29 36 35 09 (plazas limitadas)

Invitados de fuera del camping son bienvenidos, y nuestro salón de té estará abierto para la ocasión

Entrada gratuita

L’événement Repas concert fusion’elle Charmes a été mis à jour le 2025-07-09 par OT EPINAL ET SA REGION