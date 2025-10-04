Repas Concert à la salle des Fêtes Izaux

Repas Concert à la salle des Fêtes Izaux samedi 4 octobre 2025.

Repas Concert

à la salle des Fêtes IZAUX Izaux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’association MP Résilience revient vers vous pour vous convier à un repas concert.

19H Apéritif animé

Repas. Au menu assiette de charcuterie, paëlla garnie, gâteau à la broche et crème anglaise (café et vin compris) 20€. Menu pour les enfants (-10 ans) nuggets avec frites, glace et une boisson 8€

22 H Concert avec D’UN COMMUN ACCORD

Les fonds seront reversés à l‘Oncopole de Toulouse, afin de soutenir la recherche contre le cancer !

Inscriptions au repas avant le 29 septembre au 06 59 59 95 31 ou mpresilience27@gmail.com

.

à la salle des Fêtes IZAUX Izaux 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 59 59 95 31 mpresilience27@gmail.com

English :

The MP Résilience association returns to invite you to a concert dinner.

7pm: lively aperitif

Meal. On the menu: charcuterie platter, paëlla garnie, spit-roasted cake and custard (coffee and wine included) 20? Children’s menu (under 10): nuggets with French fries, ice cream and a drink 8?

10pm: Concert with D’UN COMMUN ACCORD

All proceeds will be donated to the Toulouse Oncopole, in support of cancer research!

Register for the meal before September 29 on 06 59 59 95 31 or mpresilience27@gmail.com

German :

Der Verein MP Résilience kehrt zu Ihnen zurück und lädt Sie zu einem Essenskonzert ein.

19H Animierter Aperitif

Mahlzeit. Menü: Aufschnittplatte, Paella mit Beilagen, Kuchen am Spieß und Englische Creme (Kaffee und Wein inbegriffen) 20? Menü für Kinder (-10 Jahre): Nuggets mit Pommes frites, Eis und ein Getränk 8?

22 Uhr: Konzert mit D’UN COMMUN ACCORD

Die Einnahmen werden an das Oncopole de Toulouse gespendet, um die Krebsforschung zu unterstützen!

Anmeldungen für das Essen bis zum 29. September unter 06 59 59 95 31 oder mpresilience27@gmail.com

Italiano :

L’associazione MP Résilience torna a invitarvi a un pranzo concerto.

19:00: Aperitivo vivace

Cena. Menu: piatto di salumi, paella con contorno, torta allo spiedo e crema pasticcera (caffè e vino inclusi) 20? Menu per bambini (sotto i 10 anni): crocchette con patatine, gelato e bibita 8?

ore 22.00: Concerto con D’UN COMMUN ACCORD

L’intero ricavato sarà devoluto all’Oncopole di Tolosa, a sostegno della ricerca sul cancro!

Iscrivetevi al pasto entro il 29 settembre al numero 06 59 59 95 31 o a mpresilience27@gmail.com

Espanol :

La asociación MP Résilience vuelve a invitarle a una comida concierto.

19.00 h: Aperitivo animado

Cena. En el menú: plato de embutidos, paella con guarnición, pastel asado y natillas (café y vino incluidos) 20? Menú infantil (menores de 10 años): nuggets con patatas fritas, helado y una bebida 8?

22.00 h: Concierto de D’UN COMMUN ACCORD

La recaudación se destinará íntegramente a la Oncopole de Toulouse, en apoyo a la investigación contra el cáncer

Inscríbase en la comida antes del 29 de septiembre en el 06 59 59 95 31 o en mpresilience27@gmail.com

L’événement Repas Concert Izaux a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65