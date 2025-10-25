Repas-concert jazz manouche Bistrot de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan

Repas-concert jazz manouche Bistrot de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan samedi 25 octobre 2025.

Repas-concert jazz manouche

Bistrot de l’Arros 1 rue des Embants Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Le Bistrot de l’Arros, vous invite à venir partager un beau moment de musique et de convivialité avec le groupe Swing 65.

Swing 65 est un quartet (Guitare solo- Clarinette/Saxo -Contrebasse- Guitare rythmique) c’est un retour aux sources du jazz à la française inventé par Django REINHARDT que propose cette formation pyrénéenne.

Musique conviviale dont l’énergie communicative emporte l’adhésion de tous les publics, elle est portée par les pupitres clarinette ou violon, chant et guitare , caracolant en priorité sur les compositions du génial manouche .

Musique tantôt dynamique dans ses envolées rythmiques, tantôt lyrique dans les ballades , on se surprend à son écoute à battre la mesure, à chantonner ou à danser sur les chansons françaises revisitées et les standards du jazz international…

L’assise rythmique repose sur l’incontournable contrebasse, qui sait aussi se faire soliste, et sur la traditionnelle pompe manouche à la guitare.

Bistrot de l’Arros 1 rue des Embants Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 75 68 11 domisandrinecaze@gmail.com

English :

The Bistrot de l’Arros invites you to share a moment of music and conviviality with the group Swing 65.

Swing 65 is a quartet (solo guitar, clarinet/saxophone, double bass, rhythm guitar): this Pyrenean group takes us back to the roots of the French jazz invented by Django Reinhardt.

This convivial music, with its infectious energy, appeals to all audiences, and is carried by the clarinet or violin sections, vocals and guitar, with the compositions of the genius gypsy taking center stage.

The music is sometimes dynamic in its rhythmic flights, sometimes lyrical in its ballads , and when you listen to it, you’ll find yourself beating time, humming or dancing to French songs revisited and international jazz standards?

The rhythmic base is provided by the indispensable double bass, which can also be used as a soloist, and the traditional pompe manouche on the guitar.

German :

Das Bistrot de l’Arros lädt Sie ein, einen schönen Moment der Musik und Geselligkeit mit der Gruppe Swing 65 zu teilen.

Swing 65 ist ein Quartett (Solo-Gitarre, Klarinette/Saxofon, Kontrabass, Rhythmusgitarre): Diese Formation aus den Pyrenäen kehrt zu den Wurzeln des von Django REINHARDT erfundenen Jazz à la française zurück.

Die gesellige Musik, deren ansteckende Energie alle Zuhörer mitreißt, wird von den Instrumenten Klarinette oder Violine, Gesang und Gitarre getragen, wobei die Kompositionen des genialen Gypsy im Vordergrund stehen.

Die Musik ist mal dynamisch in ihren rhythmischen Höhenflügen, mal lyrisch in den Balladen , und wenn man ihr zuhört, ertappt man sich dabei, den Takt zu schlagen, zu summen oder zu den neu interpretierten französischen Chansons und internationalen Jazzstandards zu tanzen

Die rhythmische Grundlage bilden der unumgängliche Kontrabass, der auch als Solist auftritt, und die traditionelle pompe manouche auf der Gitarre.

Italiano :

Il Bistrot de l’Arros vi invita a condividere un grande momento di musica e convivialità con il gruppo Swing 65. Questo gruppo pirenaico vi riporta alle radici del jazz alla francese inventato da Django Reinhardt.

Il quartetto Swing 65 (chitarra solista, clarinetto, sassofono, contrabbasso, chitarra ritmica) è un gruppo pirenaico che riporta alle radici del jazz alla francese inventato da Django Reinhardt.

Questa musica conviviale, con la sua energia contagiosa, si rivolge a tutti i tipi di pubblico ed è trasportata dalle sezioni di clarinetto o violino, dalla voce e dalla chitarra, con le composizioni del grande gitano al centro della scena.

La musica è a volte dinamica nei suoi voli ritmici, a volte lirica nelle sue ballate e, ascoltandola, ci si ritrova a battere il tempo, a cantare o a ballare su canzoni francesi rivisitate e standard jazz internazionali?

La base ritmica è fornita dall’indispensabile contrabbasso, che può essere utilizzato anche come solista, e dalla tradizionale pompe manouche della chitarra.

Espanol :

El Bistrot de l’Arros le invita a venir a compartir un gran momento de música y convivencia con el grupo Swing 65.

Swing 65 es un cuarteto (guitarra solista, clarinete, saxofón, contrabajo, guitarra rítmica). Este grupo pirenaico le transporta a las raíces del jazz a la francesa inventado por Django Reinhardt.

Esta música convivial, con su energía contagiosa, atrae a todos los públicos, y es llevada por las secciones de clarinete o violín, la voz y la guitarra, con las composiciones del gran gitano como protagonistas.

La música es a veces dinámica en sus vuelos rítmicos, a veces lírica en sus baladas, y al escucharla, se encontrará marcando el compás, cantando o bailando canciones francesas revisitadas y estándares internacionales del jazz?

La base rítmica la proporcionan el indispensable contrabajo, que también puede utilizarse como solista, y la tradicional pompe manouche de la guitarra.

