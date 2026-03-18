Repas concert Joysad Lacropte
Repas concert Joysad Lacropte mercredi 25 mars 2026.
Repas concert Joysad
Lacropte Dordogne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Repas concert JOYSAD organisé par l’UNAAPE AQUITAINE
dans le cadre des journées ECL
Renseignements 06.25.97.21.18
Repas concert JOYSAD organisé par l’UNAAPE AQUITAINE
dans le cadre des journées ECL
Renseignements 06.25.97.21.18 .
Lacropte 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 97 21 18
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English : Repas concert Joysad
JOYSAD concert meal organized by UNAAPE AQUITAINE
as part of the ECL days
Information 06.25.97.21.18
L’événement Repas concert Joysad Lacropte a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux