Repas concert Joysad

Lacropte Dordogne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Repas concert JOYSAD organisé par l’UNAAPE AQUITAINE

dans le cadre des journées ECL

Renseignements 06.25.97.21.18

Repas concert JOYSAD organisé par l’UNAAPE AQUITAINE

dans le cadre des journées ECL

Renseignements 06.25.97.21.18 .

Lacropte 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 97 21 18

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English : Repas concert Joysad

JOYSAD concert meal organized by UNAAPE AQUITAINE

as part of the ECL days

Information 06.25.97.21.18

L’événement Repas concert Joysad Lacropte a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux