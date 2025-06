Repas concert Kalmos Rue de la Lavande Beaumont-en-Diois 4 juillet 2025 19:30

Drôme

Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Kalmos c’est le groove, la mélodie et leur amour du cinéma. Le quintet est un groupe à la croisée du funk, du jazz rock et autres genres plus exotiques, habité par une énergie et une créativité sans frontières.

Rue de la Lavande Restaurant L’Arbre à Miel

Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 36 11

English :

Kalmos is all about groove, melody and their love of cinema. The quintet is a group at the crossroads of funk, jazz rock and other more exotic genres, driven by boundless energy and creativity.

German :

Kalmos steht für Groove, Melodie und ihre Liebe zum Kino. Das Quintett ist eine Band an der Schnittstelle zwischen Funk, Jazzrock und anderen exotischeren Genres, die von einer grenzenlosen Energie und Kreativität beseelt ist.

Italiano :

I Kalmos puntano tutto sul groove, sulla melodia e sull’amore per il cinema. Il quintetto è un gruppo all’incrocio tra funk, jazz rock e altri generi esotici, guidato da un’energia e una creatività senza limiti.

Espanol :

Kalmos es todo groove, melodía y amor por el cine. El quinteto es un grupo a caballo entre el funk, el jazz rock y otros géneros más exóticos, impulsado por una energía y una creatividad sin límites.

