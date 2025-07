Repas concert Sortie 47 La Cavalerie

Sortie 47 1, route de Millau La Cavalerie Aveyron

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Concert de « Just Nat », folk and soul au restaurant « Le Bonheur est dans le Sud ».

Du bonheur dans le sud, dans l’assiette et dans les oreilles en même temps !!!

Au programme, petit live guitare voix en toute simplicité, du folk et de la soul avec des morceaux qui me ressemblent et qui me suivent depuis toujours …

Ce sera JUST NAT

A partir de 20h, au restaurant Le Bonheur est dans le Sud .

Sortie 47 1, route de Millau La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 94 63 lebonheurestdanslesud@orange.fr

English :

Concert by « Just Nat », folk and soul at « Le Bonheur est dans le Sud » restaurant.

German :

Konzert von « Just Nat », Folk und Soul im Restaurant « Le Bonheur est dans le Sud ».

Italiano :

Concerto di « Just Nat », folk e soul al ristorante « Le Bonheur est dans le Sud ».

Espanol :

Concierto de « Just Nat », folk y soul en el restaurante « Le Bonheur est dans le Sud ».

