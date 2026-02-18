Repas concert La musique en couleur Saint-Sorlin-en-Valloire
Repas concert La musique en couleur Saint-Sorlin-en-Valloire samedi 14 mars 2026.
Repas concert La musique en couleur
Salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Entrée avec le repas compris
Début : 2026-03-14 19:00:00
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
2026-03-14
Venez passer une belle soirée dansante accompagnée par le concert de l’orchestre d’Harmonie accompagné du traditionnel bœuf stroganoff. Sur réservation uniquement !
Salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 83 55 33 harmonie.stsorlin@gmail.com
English :
Come and enjoy an evening of dancing, accompanied by a concert by the Orchestre d’Harmonie and traditional b?uf stroganoff. Reservations required!
L’événement Repas concert La musique en couleur Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche