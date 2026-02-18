Repas concert La musique en couleur Saint-Sorlin-en-Valloire

Repas concert La musique en couleur

Salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Entrée avec le repas compris

2026-03-14 19:00:00

2026-03-14

2026-03-14

Venez passer une belle soirée dansante accompagnée par le concert de l’orchestre d’Harmonie accompagné du traditionnel bœuf stroganoff. Sur réservation uniquement !

Salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 83 55 33 harmonie.stsorlin@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of dancing, accompanied by a concert by the Orchestre d’Harmonie and traditional b?uf stroganoff. Reservations required!

