Repas concert Les Estables
Repas concert Les Estables samedi 25 avril 2026.
Les Estables
Repas concert
Centre d’animation Les Estables Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Repas + concert: 20€
Concert seul: 8€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Repas concert organisé par l’association Pei Vei.
Soirée bouïnes et concert avec Mah’na et ses musiciens.
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Centre d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 97 48 88
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English :
Meal concert organized by the Pei Vei association.
Bouïnes evening and concert with Mah’na and his musicians.
L’événement Repas concert Les Estables a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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