Les Estables

Repas concert

Centre d’animation Les Estables Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Repas + concert: 20€

Concert seul: 8€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Repas concert organisé par l’association Pei Vei.

Soirée bouïnes et concert avec Mah’na et ses musiciens.

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Centre d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 97 48 88

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English :

Meal concert organized by the Pei Vei association.

Bouïnes evening and concert with Mah’na and his musicians.

L’événement Repas concert Les Estables a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal