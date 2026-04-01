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Repas concert Les Estables

Repas concert Les Estables samedi 25 avril 2026.

Adresse : Centre d'animation

Ville : 43150 Les Estables

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Repas + concert: 20€ Concert seul: 8€

Les Estables

Repas concert

Centre d’animation Les Estables Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Repas + concert: 20€
Concert seul: 8€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Repas concert organisé par l’association Pei Vei.
Soirée bouïnes et concert avec Mah’na et ses musiciens.
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Centre d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 97 48 88 

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English :

Meal concert organized by the Pei Vei association.
Bouïnes evening and concert with Mah’na and his musicians.

L’événement Repas concert Les Estables a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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