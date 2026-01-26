REPAS CONCERT MAISON GARBAY Luglon
REPAS CONCERT MAISON GARBAY Luglon vendredi 6 février 2026.
REPAS CONCERT
MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes
Venez découvrir le groupe local ENTRE DEUX. Né entre les Landes et la Gironde, Entre 2 composé d’un chanteur et d’un guitariste tournent depuyis plus de 10 ans, de concert chez l’habitant en salles municipales.
Des chansons qu’ils composent et écrivent sont nés 2 albums, sac à dos et tri sélectif.
Ca va être énorme !
Réservez votre repas avec au menu un confit de sanglier fait maison. Option pour les végés
CONCERT à 20H30
Repas à 19h
tel 0762094199 .
MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr
English : REPAS CONCERT
Come and discover local band ENTRE DEUX. Born between the Landes and Gironde regions of France, Entre 2, made up of a singer and a guitarist, have been touring for over 10 years, performing in local homes and town halls.
The songs they write and compose have given rise to 2 albums, sac à dos et tri sélectif.
