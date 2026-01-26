REPAS CONCERT MAISON GARBAY Luglon

REPAS CONCERT

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Venez découvrir le groupe local ENTRE DEUX. Né entre les Landes et la Gironde, Entre 2 composé d’un chanteur et d’un guitariste tournent depuyis plus de 10 ans, de concert chez l’habitant en salles municipales.

Des chansons qu’ils composent et écrivent sont nés 2 albums, sac à dos et tri sélectif.

Ca va être énorme !

Réservez votre repas avec au menu un confit de sanglier fait maison. Option pour les végés

CONCERT à 20H30

Repas à 19h

tel 0762094199 .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : REPAS CONCERT

Come and discover local band ENTRE DEUX. Born between the Landes and Gironde regions of France, Entre 2, made up of a singer and a guitarist, have been touring for over 10 years, performing in local homes and town halls.

The songs they write and compose have given rise to 2 albums, sac à dos et tri sélectif.

L’événement REPAS CONCERT Luglon a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Cœur Haute Lande