Repas Concert MAISON GARBAY Luglon

Repas Concert

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

SALVAJENCO est un trio musical qui s’inscrit dans la mouvance du nouveau flamenco — aussi appelé flamenco fusion — un courant qui revisite l’héritage flamenco en l’ouvrant à des influences contemporaines le new folk, le jazz, les musiques du monde, ainsi que les mélodies venues d’Amérique

SALVAJENCO est un trio musical qui s’inscrit dans la mouvance du nouveau flamenco — aussi appelé flamenco fusion — un courant qui revisite l’héritage flamenco en l’ouvrant à des influences contemporaines le new folk, le jazz, les musiques du monde, ainsi que les mélodies venues d’Amérique latine.

Entre la tradition andalouse et des esthétiques actuelles, un mélange à la fois enraciné et moderne, où les émotions se déclinent en nuances subtiles, parfois intimes, parfois portées par une énergie rythmique explosive.

À travers ce dialogue entre cultures et styles, ils proposent une musique ouverte, vivante et profondément sensible, qui cherche autant à émouvoir qu’à faire voyager.

Profondément attentifs à son époque, ils traduisent les mouvements, les histoires et les émotions qui traversent le monde aujourd’hui, leur musique reflète la tension de notre monde actuel .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr

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English : Repas Concert

SALVAJENCO is a musical trio that is part of the new flamenco movement also known as flamenco fusion a movement that revisits the flamenco heritage by opening it up to contemporary influences: new folk, jazz, world music and melodies from America

L’événement Repas Concert Luglon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande