REPAS CONCERT Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

REPAS CONCERT

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-11-29 17:00:00

Repas concert avec le duo de rock Human Approach.

Repas tartiflette Mont d’Or, saucisse fumée et dessert .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

