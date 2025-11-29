REPAS CONCERT Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 16 EUR
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Repas concert avec le duo de rock Human Approach.
Repas tartiflette Mont d’Or, saucisse fumée et dessert .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
