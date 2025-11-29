Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

REPAS CONCERT Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 29 novembre 2025.

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-11-29 17:00:00
Repas concert avec le duo de rock Human Approach.
Repas tartiflette Mont d’Or, saucisse fumée et dessert   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06  lecamamag@outlook.fr

