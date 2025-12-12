Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Repas Concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Repas concert animé par MRV.

Charcuterie à partager, tartiflette boisée, dessert.

Sur réservation avant le 22 janvier .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

