Repas concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Repas concert avec Just 4 Fun (pop, funk et soul music).

Menu tartif’raclette, tartelette.

Sur réservation avant le 5 février .

