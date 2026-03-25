Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Repas Concert 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 2026-04-18

Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 18 avril 2026.

Repas Concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 17:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Repas concert avec le groupe Sustain.
Menu 20€ Jambon au four, patates sarladaises, glace.

Sur réservation avant le 16 avril.   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06  lecamamag@outlook.fr

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English : Repas Concert

L’événement Repas Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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