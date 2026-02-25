Repas-concert

139 rue du Dr Gaudrez Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’hôtel-restaurant Le Splendid et l’association Rêve de Jazz et Toutesziks ont leur plaisir de vous inviter à un repas-concert avec le duo Swingline.

Au menu

Paëlla Casera

Inoubliable omelette norvégienne du Splendid

Café

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h30. .

139 rue du Dr Gaudrez Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 10 00

English :

The hotel-restaurant Le Splendid and the association Rêve de Jazz et Toutesziks are delighted to invite you to a concert-meal with the duo Swingline.

L’événement Repas-concert Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-02-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME