Repas-concert Montreuil-Bellay
Repas-concert Montreuil-Bellay samedi 14 mars 2026.
Repas-concert
139 rue du Dr Gaudrez Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’hôtel-restaurant Le Splendid et l’association Rêve de Jazz et Toutesziks ont leur plaisir de vous inviter à un repas-concert avec le duo Swingline.
Au menu
Paëlla Casera
Inoubliable omelette norvégienne du Splendid
Café
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 14 mars 2026 à partir de 19h30. .
139 rue du Dr Gaudrez Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 10 00
English :
The hotel-restaurant Le Splendid and the association Rêve de Jazz et Toutesziks are delighted to invite you to a concert-meal with the duo Swingline.
