Informations pratiques

Le Tâtre

Repas Concert Moules/Frites

Le Bourg Le Tâtre Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Enfant -12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Repas organisé par le comité des fêtes Apéritif, melon, charcuterie, moules, frites, tartelette, café, vin, eau.

Réservation avant le 23 août. Concert de Gibann et Mathilde

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Le Bourg Le Tâtre 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 51 28 71

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English : Repas Concert Moules/Frites

Meal organised by the Comité des fêtes: Aperitif, melon, cold meats, mussels, chips, tartlet, coffee, wine, water.

Please book before 17 August. Concert de Gibann et Mathilde

L’événement Repas Concert Moules/Frites Le Tâtre a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente