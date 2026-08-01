Repas Concert Moules/Frites Le Tâtre
dimanche 30 août 2026 · Le Tâtre
Informations pratiques
Le Tâtre
Repas Concert Moules/Frites
Le Bourg Le Tâtre Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Enfant -12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Repas organisé par le comité des fêtes Apéritif, melon, charcuterie, moules, frites, tartelette, café, vin, eau.
Réservation avant le 23 août. Concert de Gibann et Mathilde
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Le Bourg Le Tâtre 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 51 28 71
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English : Repas Concert Moules/Frites
Meal organised by the Comité des fêtes: Aperitif, melon, cold meats, mussels, chips, tartlet, coffee, wine, water.
Please book before 17 August. Concert de Gibann et Mathilde
L’événement Repas Concert Moules/Frites Le Tâtre a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente