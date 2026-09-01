Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal Restaurant l’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois
mercredi 16 septembre 2026 · Restaurant l'Arbre à Miel · Beaumont-en-Diois
Informations pratiques
Beaumont-en-Diois
Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal
Restaurant l’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Autour de mélodies inspirées, chantées en une langue entourée de mystère….
.
Restaurant l’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 36 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set to inspired melodies, sung in a language shrouded in mystery….
L’événement Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal Beaumont-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois