Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal Restaurant l’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois

Informations pratiques

Beaumont-en-Diois

Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal

Restaurant l’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Autour de mélodies inspirées, chantées en une langue entourée de mystère….

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Restaurant l’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 36 11

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English :

Set to inspired melodies, sung in a language shrouded in mystery….

L’événement Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal Beaumont-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois