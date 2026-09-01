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AGENDA · Beaumont-en-Diois

Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal Restaurant l’Arbre à Miel Beaumont-en-Diois

mercredi 16 septembre 2026 · Restaurant l'Arbre à Miel · Beaumont-en-Diois

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Restaurant l'Arbre à Miel
Adresse
189 chemin du Vialard
Ville
26310 Beaumont-en-Diois
Département
Drôme
Tarif

Beaumont-en-Diois

Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal

Restaurant l’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Autour de mélodies inspirées, chantées en une langue entourée de mystère….
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Restaurant l’Arbre à Miel 189 chemin du Vialard Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 36 11 

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English :

Set to inspired melodies, sung in a language shrouded in mystery….

L’événement Repas Concert- Naad Japa – Folk Primal Beaumont-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois