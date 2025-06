Repas Concert – Nant 15 juin 2025 07:00

Aveyron

Repas Concert Place Saint Jacques Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Formule repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

L’Hôtel-restaurant « Les Voyageurs » vous invite à leur déjeuner musical.

Animé par « Red River » country western

Stand restauration et casse-croûte

A 12h30, au restaurant « Les Voyageurs »

Sur réservation 10 .

Place Saint Jacques

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 27 95 62 96 pascale317@hotmail.fr

English :

Hotel-restaurant « Les Voyageurs » invites you to their musical lunch.

German :

Das Hotel-Restaurant « Les Voyageurs » lädt Sie zu ihrem musikalischen Mittagessen ein.

Italiano :

L’hotel-ristorante « Les Voyageurs » vi invita al suo pranzo musicale.

Espanol :

El Hôtel-restaurant « Les Voyageurs » le invita a su almuerzo musical.

L’événement Repas Concert Nant a été mis à jour le 2025-06-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)