Repas Concert Pierre Chérèze MAISON GARBAY Luglon

Luglon

Repas Concert Pierre Chérèze

MAISON GARBAY 1 PLACE DE LA GRANDE LANDE Luglon Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:55:00

Date(s) :

2026-06-19

Repas-concert à Maison Garbay vendredi 19 juin à partir de 19h30.

Menu à 15€: Moules Frites

Concert de Pierre Chérèze à 21h00

Pierre Chérèze est un auteur compositeur interprète en français exclusivement. Sa plume délicate et sincère vous enivrera de poésie sensible et authentique.

Le prochain repas-concert de la Maison Garbay aura lieu le vendredi 19 juin à partir de 19h30.

Menu à 15€: Moules Frites et dessert.

Concert à 21h00

Pierre Chérèze surnommé le Jeff Beck français, est un auteur compositeur interprète en français exclusivement. Sa plume délicate et sincère vous enivrera de poésie sensible et authentique. Il s’inscrit dans le droit sillon de ses pairs, s’exprimant dans un genre où s’entrecroisent la chanson piquante de Jacques Higelin, l’énergie rock d’un Brel survolté, la désinvolture de Miossec et les riffs mélanco-sucrés d’Alain Bashung.

Participation libre pour le concert. .

MAISON GARBAY 1 PLACE DE LA GRANDE LANDE Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

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English : Repas Concert Pierre Chérèze

Concert-meal at Maison Garbay, Friday June 19th from 7.30pm.

Menu at 15?: Moules Frites

Pierre Chérèze concert at 9:00 pm

Pierre Chérèze is a singer-songwriter who performs exclusively in French. His delicate, sincere pen will intoxicate you with sensitive, authentic poetry.

L’événement Repas Concert Pierre Chérèze Luglon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur Haute Lande