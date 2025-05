Repas concert – Place de la mairie Plaisance, 15 juin 2025 12:00, Plaisance.

Un événement festif et convivial vous attend à Plaisance du Gers pour célébrer la Fête des Pères !

Dès 9h Petit-déjeuner

Œufs et ventrèche 3,00 €

Viennoiserie 1,50 €

À partir de midi Apéro & Repas-Concert

Menu

– Paëlla

– Fraise Melba

Animation musicale en live avec le groupe OKTO Music pour une ambiance garantie !

Place de la mairie PLAISANCE

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 16 32 mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr

English :

A festive and convivial event awaits you in Plaisance du Gers to celebrate Father’s Day!

From 9am: Breakfast

eggs and ventrèche: 3.00 ?

Viennoiserie: 1.50 ?

From midday: Aperitif & Concert Lunch

Menu

– Paëlla

– Strawberry Melba

Live musical entertainment with the OKTO Music group, guaranteed to set the mood!

German :

In Plaisance du Gers erwartet Sie eine festliche und gesellige Veranstaltung, um den Vatertag zu feiern!

Ab 9 Uhr: Frühstück

eier und Bauchfleisch: 3,00 ?

Viennoiserie: 1,50 ?

Ab 12 Uhr: Aperitif und Konzertmahlzeit

Menü:

– Paëlla

– Erdbeer Melba

Musikalische Live-Unterhaltung mit der Band OKTO Music für garantierte Stimmung!

Italiano :

Un evento festoso e conviviale vi aspetta a Plaisance du Gers per celebrare la festa del papà!

Dalle 9:00: colazione

uova e ventrèche: 3.00 ?

Pasticceria viennese: 1,50 ?

Da mezzogiorno: Aperitivo e pranzo concerto

Menu

– Paëlla

– Melba alla fragola

Intrattenimento musicale dal vivo con il gruppo OKTO Music per un divertimento assicurato!

Espanol :

En Plaisance du Gers le espera un evento festivo y de convivencia para celebrar el Día del Padre

A partir de las 9h: Desayuno

huevos y ventrèche: 3,00 ?

Bollería: 1,50 ?

A partir del mediodía: Aperitivo y almuerzo concierto

Menú

– Paëlla

– Melba de fresa

Animación musical en directo con el grupo OKTO Music ¡para pasar un buen rato garantizado!

