Repas concert Salle des fêtes Robert Delbarry Plazac vendredi 27 février 2026.
Salle des fêtes Robert Delbarry 1 All. des Prunus Plazac Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
2026-02-27
19h. 100% chanson française. 3 formations musicales. Au menu tourin blanchi, boeuf braisé et légume de saison, tarte aux pommes. Sur réservation. 20€/personne
Repas concert 100% chanson française.
3 formations musicales
– Mato and co
– Provisoire
– Triple dose
Au menu
Tourin blanchi
Boeuf braisé et légumes de saison
Tarte aux poimmes
1 verre de vin ou light
Sur réservation .
Salle des fêtes Robert Delbarry 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 13 97
English : Repas concert
19h. 100% French chanson. 3 musical groups. Menu: tourin blanchi, braised beef and seasonal vegetables, apple pie. Reservations required. 20/person
