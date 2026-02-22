Repas concert Salle des fêtes Robert Delbarry Plazac

Repas concert

Salle des fêtes Robert Delbarry 1 All. des Prunus Plazac Dordogne

19h. 100% chanson française. 3 formations musicales. Au menu tourin blanchi, boeuf braisé et légume de saison, tarte aux pommes. Sur réservation. 20€/personne

Repas concert 100% chanson française.

3 formations musicales

– Mato and co

– Provisoire

– Triple dose

Au menu

Tourin blanchi

Boeuf braisé et légumes de saison

Tarte aux poimmes

1 verre de vin ou light

Sur réservation .

Salle des fêtes Robert Delbarry 1 All. des Prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 51 13 97

English : Repas concert

19h. 100% French chanson. 3 musical groups. Menu: tourin blanchi, braised beef and seasonal vegetables, apple pie. Reservations required. 20/person

