Repas Concert Jazz à Champagney Salle des Fêtes de Champagney Champagney

Repas Concert Jazz à Champagney

Salle des Fêtes de Champagney Place du général de Gaulle Champagney Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Une soirée Repas -Concert à Champagney sous le signe du jazz manouche avec le Guitar Swing Quartet

Chez Xavier, le traiteur de la soirée, proposera une choucroute garnie uniquement sur réservation au 06 15 65 23 37. Tarif 18€. Sans repas 8€

La buvette sera tenue par l’association Rahin et Modélisme. .

