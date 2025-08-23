Repas Concert Jazz à Champagney Salle des Fêtes de Champagney Champagney
Repas Concert Jazz à Champagney Salle des Fêtes de Champagney Champagney samedi 15 novembre 2025.
Repas Concert Jazz à Champagney
Salle des Fêtes de Champagney Place du général de Gaulle Champagney Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Une soirée Repas -Concert à Champagney sous le signe du jazz manouche avec le Guitar Swing Quartet
Chez Xavier, le traiteur de la soirée, proposera une choucroute garnie uniquement sur réservation au 06 15 65 23 37. Tarif 18€. Sans repas 8€
La buvette sera tenue par l’association Rahin et Modélisme. .
Salle des Fêtes de Champagney Place du général de Gaulle Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37
English : Repas Concert Jazz à Champagney
German : Repas Concert Jazz à Champagney
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas Concert Jazz à Champagney Champagney a été mis à jour le 2025-10-21 par RONCHAMP TOURISME