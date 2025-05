Repas concert pour Yvane – Lieu-dit Kervigorn Landéda, 17 mai 2025 18:00, Landéda.

Finistère

Repas concert pour Yvane Lieu-dit Kervigorn Complexe Kervigorn Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’association Yvane organise un repas concert au profit d’Yvane, jeune femme atteint d’une maladie dégénérative B-PAN, habitant à Landéda.

Au programme Percussions et Danses d’Afrique de l’Ouest avec avec Sabar Bi

Irish Station musique irlandaise

Kim et Kouamé reprises modernisées et mélanges audacieux

Au menu Burger Breton et dessert (sans pain pour le menu enfant) réservation fortement conseillée

Vous pouvez choisir le repas et le concert ou le concert seul, gratuit pour les -10ans.

Réservation conseillée en ligne sur Helloasso “Association Yvane” ou par bon dans les commerces de Landéda Utile, Tour de mains, L’atelier Ty Room et L’Escale .

Lieu-dit Kervigorn Complexe Kervigorn

Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 79 66 46 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas concert pour Yvane Landéda a été mis à jour le 2025-05-07 par OT PAYS DES ABERS