Repas concert

Salle des fêtes Poursac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

.

Salle des fêtes Poursac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 93 61 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas concert Poursac a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente