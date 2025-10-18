Repas concert rock- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche

Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18 23:30:00

2025-10-18

Repas concert rock- Bligny sur Ouche
Organisé par le comité des fêtes de Bligny sur Ouche   .

Salle des fêtes Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 14 11 58 

