Repas Concert soirée Dalida Restaurant La Table de Ty Pot Carantec
Repas Concert soirée Dalida Restaurant La Table de Ty Pot Carantec vendredi 19 septembre 2025.
Repas Concert soirée Dalida
Restaurant La Table de Ty Pot 5 place de la République Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Soirée spéciale à Carantec !
Maëlle chante Dalida
19 septembre à 20h00
La Table de Ty Pot Carantec
Repas concert ambiance chaleureuse et conviviale
Entrée libre
Réservation conseillée au 02 98 69 80 08
Ne manquez pas cette soirée pleine d’émotion et de musique .
Restaurant La Table de Ty Pot 5 place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 69 80 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas Concert soirée Dalida Carantec a été mis à jour le 2025-09-09 par OT BAIE DE MORLAIX