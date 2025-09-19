Repas Concert soirée Dalida Restaurant La Table de Ty Pot Carantec

Restaurant La Table de Ty Pot 5 place de la République Carantec Finistère

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Soirée spéciale à Carantec !

Maëlle chante Dalida

19 septembre à 20h00

La Table de Ty Pot Carantec

Repas concert ambiance chaleureuse et conviviale

Entrée libre

Réservation conseillée au 02 98 69 80 08

Ne manquez pas cette soirée pleine d’émotion et de musique .

Restaurant La Table de Ty Pot 5 place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 69 80 08

