Repas concert solidaire par le Collectif Le Village Fêtes sap Sainte-Foy-la-Grande

Repas concert solidaire par le Collectif Le Village

Fêtes sap 27 rue Denfert Rochereau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le collectif Le Village a besoin de vous !

Soirée concert solidaire. Restauration sur place.

Entrée 5€

Repas Plat + Dessert 10€

Au programme > plusieurs destinations

* Direction Les Balkans On pourra danser sur la musique live Balkane électro rock de ZAI ZAI STEFANOV,

* Puis Les Caraïbes On pourra découvrir la superbe collection de vinyles Ska/steady rock dance hall de DJ JB SELECTA

* En passant par L’inde Nous vous proposons un beau voyage pour vos papilles avec un curry maison.

*Et enfin La Bretagne avec la dégustation de bonnes crêpes sucrées !

* Ah et sans oublier le Pays Foyen et Bergeracois La buvette servira une sélection de bière et vins locaux

Pour les adhésions, dons, soutiens aux jeunes, aides bénévoles aux événements et informations sur les actions

collectiflevillage.asso@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/collectif-le-village .

