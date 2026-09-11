Repas – Concert Solidarité Route de Castillonnès Saint-Léon-d’Issigeac
samedi 3 octobre 2026 · Route de Castillonnès · Saint-Léon-d'Issigeac
Informations pratiques
Saint-Léon-d’Issigeac
Repas – Concert Solidarité
Route de Castillonnès La Grange de Zacharie Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez passer un bon moment avec nous à la Grange de Zacharie pour la bonne cause ! Les bénéfices de cette soirée seront reversés intégralement au CCAS de la Commune du Porge.
Au programme de la soirée :
– 19h : Repas avec au menu : salade périgourdine, veau sauce aux cèpes et son riz blanc, et tarte aux pommes maison
– 21h : Concert avec Jean-Louis Gasseau qui interprétera « Brassens : au féminin simplement… »
– Tombola aux profits des sinistrés
Apportez vos couverts !
Sur réservation. .
Route de Castillonnès La Grange de Zacharie Saint-Léon-d’Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 50 33 grange.zacharie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas – Concert Solidarité
L’événement Repas – Concert Solidarité Saint-Léon-d’Issigeac a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides