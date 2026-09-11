Repas – Concert Solidarité Route de Castillonnès Saint-Léon-d’Issigeac

Informations pratiques

Saint-Léon-d’Issigeac

Repas – Concert Solidarité

Route de Castillonnès La Grange de Zacharie Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez passer un bon moment avec nous à la Grange de Zacharie pour la bonne cause ! Les bénéfices de cette soirée seront reversés intégralement au CCAS de la Commune du Porge.

Au programme de la soirée :

– 19h : Repas avec au menu : salade périgourdine, veau sauce aux cèpes et son riz blanc, et tarte aux pommes maison

– 21h : Concert avec Jean-Louis Gasseau qui interprétera « Brassens : au féminin simplement… »

– Tombola aux profits des sinistrés

Apportez vos couverts !

Sur réservation. .

Route de Castillonnès La Grange de Zacharie Saint-Léon-d’Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 50 33 grange.zacharie@gmail.com

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English : Repas – Concert Solidarité

L’événement Repas – Concert Solidarité Saint-Léon-d’Issigeac a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides