Repas concert – route du moulin Sort-en-Chalosse, 14 juin 2025 12:00, Sort-en-Chalosse.

Landes

Repas concert route du moulin extérieur, bord de l’étang Sort-en-Chalosse Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-06-14 12:00:00

fin : 2025-06-14 14:00:00

2025-06-14

A partir de 12h apéritif et repas animés en musique

par le groupe GAMY Chanson française festive

Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 46 68 77 cerclesortois@gmail.com

English : Repas concert

From 12pm: aperitif and meal with music by

by the group GAMY: Festive French chanson

German : Repas concert

Ab 12 Uhr: Aperitif und Essen mit musikalischer Untermalung

von der Gruppe GAMY: Festlicher französischer Chanson

Italiano :

Dalle ore 12.00: aperitivo e pasto con musica di

del gruppo GAMY: canzone francese di festa

Espanol : Repas concert

A partir de las 12: aperitivo y comida con música de

por el grupo GAMY: canción francesa festiva

L’événement Repas concert Sort-en-Chalosse a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Terres de Chalosse