Repas Concert St Valentin Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Fêtez la Saint Valentin au bar Le Hangar, en musique avec Pier B.
Menu 2 coupes de Gybullées et ses amuse-bouche (bloc de foie gras et fromentines d’escargot), 1 planche chaude à partager, 2 nougats glacés
Sur réservation avant le 13 février .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
