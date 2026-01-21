Repas Concert St Valentin Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Repas Concert St Valentin

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 50 EUR

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Fêtez la Saint Valentin au bar Le Hangar, en musique avec Pier B.

Menu 2 coupes de Gybullées et ses amuse-bouche (bloc de foie gras et fromentines d’escargot), 1 planche chaude à partager, 2 nougats glacés

Sur réservation avant le 13 février .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr

