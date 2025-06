Repas-concert TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 5 juillet 2025 19:30

Gers

Repas-concert TERMES-D’ARMAGNAC Relais de la tour Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Le Bar du Relais de la Tour vous invite à un concert live avec le groupe The Girl Keepers Son énergie vous emmènera dans un tourbillon de Blues, de Soul, de Funk et de Rock… pour un cocktail explosif de bonne humeur !

Au programme :

️ Repas à partir de 19h30 18€

Concert à 21h Entrée libre

Ambiance garantie, on vous attend nombreux à Termes d’Armagnac !

Réservation conseillée.

.

TERMES-D’ARMAGNAC Relais de la tour

Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 6 77 44 47 17 contact@relaisdetermes-gers.com

English :

The Bar du Relais de la Tour invites you to a live concert with the band The Girl Keepers: Their energy will take you into a whirlwind of Blues, Soul, Funk and Rock… for an explosive cocktail of good humor!

On the program :

?? Meals from 7:30pm ? 18?

? Concert at 9pm ? Free admission

We look forward to seeing you in Termes d?Armagnac!

Reservations recommended.

German :

Die Bar des Relais de la Tour lädt Sie zu einem Live-Konzert mit der Band The Girl Keepers ein: Ihre Energie wird Sie in einen Strudel aus Blues, Soul, Funk und Rock entführen für einen explosiven Cocktail der guten Laune!

Auf dem Programm stehen:

?? Essen ab 19:30 Uhr ? 18?

? Konzert um 21 Uhr ? Freier Eintritt

Garantierte Stimmung, wir erwarten Sie zahlreich in Termes d’Armagnac!

Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Il Bar du Relais de la Tour vi invita a un concerto dal vivo con la band The Girl Keepers: la loro energia vi porterà in un vorticoso tour di Blues, Soul, Funk e Rock… per un cocktail esplosivo di buon umore!

In programma:

?? Pasto dalle 19.30 ? 18?

? Concerto alle ore 21.00 ? Ingresso libero

Vi aspettiamo a Termes d’Armagnac!

Prenotazione consigliata.

Espanol :

El Bar du Relais de la Tour le invita a un concierto en directo con el grupo The Girl Keepers: su energía le llevará en un torbellino de Blues, Soul, Funk y Rock… ¡para un cóctel explosivo de buen humor!

En el programa:

?? Comida a partir de las 19.30 h ? 18?

? Concierto a las 21.00 h ? Entrada gratuita

Le esperamos en Termes d’Armagnac

Se recomienda reservar.

L’événement Repas-concert Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65